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ABD'de küçük uçak yerleşim alanına düştü

ABD'de küçük uçak yerleşim alanına düştü

09:5930/03/2025, الأحد
DHA
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SOCATA TBM7 tipi uçak Brooklyn Park bölgesinde bir eve çarptı.
SOCATA TBM7 tipi uçak Brooklyn Park bölgesinde bir eve çarptı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Minnesota eyaletinde yerleşim alanına küçük bir uçağın düştüğünü ve olayda bir evin yanarak zarar gördüğünü açıkladı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre SOCATA TBM7 tipi uçak, dün yerel saatle 12.20 sıralarında Brooklyn Park bölgesinde bir eve çarptı.



FAA, uçağın Iowa'daki Des Moines Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığını ve Minneapolis'teki Anoka County-Blaine Havalimanı'na gitmekte olduğunu belirtti. Uçaktaki yolcu sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yerel medya kazada kurtulan olmadığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


#ABD
#uçak
#Minnesota

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