ABD tehcir planında ısrarcı

Waltz, Fox News'te katıldığı bir programda, Trump’ın, Gazze'deki yıkım ve ölüm durumuna baktığını ifade ederek, “Bir inşaatçı olarak, bunu temizlemenin yıllar alacağını biliyor. Çok pratik bir soru soruyor: İki milyon insan, tüm bu yıkımın ortasında 10 yıl boyunca nasıl yaşayacak?" diye konuştu. Waltz, Filistinlilerin, eğer fırsat verilirse, Gazze'yi terk etme şansını değerlendirebileceğini öne sürdü. Trump, geçtiğimiz şubat ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da yaptığı görüşmede, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e tehcir edilmesi gerektiğini söylemişti. ABD Başkanı, bölge ülkelerinin tepkisi ve Gazze'deki halkın İsrail vahşetine rağmen toprağını terk etmeme ısrarının ardından geçtiğimiz günlerde bu planından vazgeçtiğini söylemişti.