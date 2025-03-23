ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Trump'ın Gazze planı çok pratik bir fikir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme" planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın gelini ve Fox News sunucusu Lara Trump'a konuşan Waltz, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planının "çok pratik bir fikir" olduğunu söyledi. Waltz, "O, Gazze'deki yıkım ve ölüm durumuna bakıyor. Bir inşaatçı olarak, bunu temizlemenin yıllar alacağını biliyor. Çok pratik bir soru soruyor: İki milyon insan, tüm bu yıkımın ortasında 10 yıl boyunca nasıl yaşayacak?" ifadelerini kullandı.