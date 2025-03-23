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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Trump'ın Gazze planı çok pratik bir fikir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz: Trump'ın Gazze planı çok pratik bir fikir

13:0623/03/2025, Pazar
IHA
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planının "çok pratik bir fikir" olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme" planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın gelini ve Fox News sunucusu Lara Trump'a konuşan Waltz, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planının "çok pratik bir fikir" olduğunu söyledi. Waltz, "O, Gazze'deki yıkım ve ölüm durumuna bakıyor. Bir inşaatçı olarak, bunu temizlemenin yıllar alacağını biliyor. Çok pratik bir soru soruyor: İki milyon insan, tüm bu yıkımın ortasında 10 yıl boyunca nasıl yaşayacak?" ifadelerini kullandı.


Filistinlilerin, eğer fırsat verilirse, Gazze'yi terk etme şansını değerlendirebileceğini öne süren Waltz, "Başkan Trump'ın dediği gibi, onlar gerçekten hiç teklif edildi mi? Ve kim, ailesini başka bir yere götürüp biraz düzgün konut ve yaşanacak bir yer bulma fırsatını değerlendirmez ki?" dedi.


Filistin tarafı, Trump'ın teklifini reddederek, planı etnik temizlik olarak nitelendirmiş ve topraklarında kalmak istediklerini söylemişlerdi. Arap ülkeleri de bu teklife karşı çıkarak, Filistinlileri yerinden etmeden Gazze'yi yeniden inşa etmeye yönelik karşı bir öneri sunmuşlardı.

#ABD
#Gazze
#İsrail

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