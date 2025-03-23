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Suudi Arabistan'da Ukrayna ile ABD arasındaki görüşmelere başlandı

Suudi Arabistan'da Ukrayna ile ABD arasındaki görüşmelere başlandı

20:3223/03/2025, dimanche
AA
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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna ile ABD'li uzmanlar arasında gerçekleştirilecek olan toplantının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladığını belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna ve ABD'li uzmanlar arasındaki toplantının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladığını bildirdi.

Bakan Umerov, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek yönündeki konuları görüşmek üzere Riyad'da Ukrayna ile ABD heyetlerinin katıldığı toplantının başladığını belirtti.

Görüşmede, özellikle enerji tesisleri ve altyapılarının güvenliğine ilişkin önerilerin masaya yatırılacağını aktaran Umerov, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bir dizi karmaşık teknik konu üzerinde çalışıyoruz. Heyetimizdeki yetkililer arasında enerji uzmanlarıyla deniz ve hava unsurlarından askeri temsilciler de yer alıyor."

Umerov açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "adil barışın yakınlaştırılması ve güvenliğin sağlanmasına" yönelik kendilerine verdiği talimatı yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti.


#Ukrayna
#Rusya
#ABD
#Suudi Arabistan
#Riyad

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