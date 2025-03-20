AB liderleri Ukrayna ve savunma gündemiyle toplandı

"Ukrayna için ve ayrıca kendi savunmamız için neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Ukrayna için Başkan Zelensiky'nin gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyle uyumlu bir girişim önerdim, 5 milyar avroluk mühimmat yani gerçekten somut bir adım atmaya başlamalıyız."