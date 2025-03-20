AB liderleri Ukrayna ve savunma gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, rekabetçiliğin artırılması, kıtanın güvenliği ve savunmasına dair yeni planlar, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gibi konuları görüşmek üzere olağan zirve toplantısında Brüksel'de bir araya geldi.
AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'de toplandı. Liderler, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile yapacakları istişarenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çevrim içi görüşecek.
Zirve, Orta Doğu, rekabetçilik, Avrupa'nın savunması, "AB'nin Çok Yıllık Mali Çerçevesi" olarak adlandırılan bütçesinde yer alması beklenen yeni öz kaynaklar ve göç gibi başlıklarla devam edecek. Oturumların bir bölümüne Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.
AB Konseyi Başkanı Costa, zirve öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rekabet gücü, Avrupa'nın refahı ve savunması için anahtardır. Eğitime, yeteneklere, araştırmaya ve inovasyona yatırım yapmalıyız. Bu, bugünün gündeminin önemli bir teması olacak." ifadelerini kullandı.
'Somut bir adım atmaya başlamalıyız'
Zirvenin ana temalarından rekabetçiliğin savunma yatırımlarıyla yakından ilişkili olduğunu belirten Kallas, ek finansman seçeneklerini tartışacaklarını kaydetti.