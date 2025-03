AB savunmada 2030 hedeflerini içeren yeni yol haritasını açıkladı

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu'nun Savunmadan Sorumlu üyesi Andrius Kubilius'un birlikte sunduğu strateji, 2030'a kadar uygulanması beklenen hedefleri içeriyor. Kallas, yaptığı açıklamada, “Uluslararası düzen 1945'ten beri görülmemiş büyüklükte değişimler geçiriyor. Bu Avrupa güvenliği için önemli bir an. Son on yıldır buna çok fazla önem vermedik. Uluslararası düzen 1945'ten beri görülmemiş büyüklükte değişimler geçiriyor. Bu, AB için önemli bir an. Eyleme geçmek için önemli bir an. Ek fonlara duyulan ihtiyaç çok büyük” ifadelerini kullandı.