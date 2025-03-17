Suriye'den AB konferansında uluslararası topluma çağrı: Yaptırımları kaldırın

"Ancak, bu önlemler şu ana kadar beklentilerimizi karşılamadı. Toparlanmamızın güvence altına alınmasına yardımcı olmak için eski rejime uygulanan yaptırımların kalkması için daha fazla önlem alınmasını istiyoruz. Yapmadığımız bir şey için cezalandırılıyoruz. Bunun ahlaki ve insani bir ihtiyaç, bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Bu, hayatımızı toparlamamız, hayati sektörlerimize yeniden yatırım yapmamız, ülkemizi yeniden inşa etmemiz için bir koşul. Suriye'de tıbbi araç, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin tedarikini bile engelleyen bazı kısıtlamalar ve yaptırımlar uygulanırken ekonomik toparlanmayı başaramayız."