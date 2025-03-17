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Esed hiç davet edilmemişti: Suriye geçici hükümeti ilk kez katılacak

Esed hiç davet edilmemişti: Suriye geçici hükümeti ilk kez katılacak

12:4817/03/2025, Pazartesi
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AB Komisyonu, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 17 Mart'ta yapılacak bağış konferansı için Brüksel'e davet etmişti.
AB Komisyonu, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 17 Mart'ta yapılacak bağış konferansı için Brüksel'e davet etmişti.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye, geçici hükümetiyle birlikte AB'nin düzenlediği yardım konferansına ilk kez katılacak. Konferansta, Suriye'ye yönelik insani yardımlar ve kalkınma projeleri ele alınacak.

Kanlı Esed rejiminin çöküşünün ardından Suriye’deki geçici hükümet, özgürleşme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.


Rejim karşıtı direnişin zaferi, sadece iç siyasette değil, dış ilişkilerde de yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.


Suriye’nin yeni yönetimi, özellikle AB ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye başladı; yıllar sonra Avrupa Birliği, Suriye’nin geçici hükümetiyle üst düzey temas kurarak diplomatik alanda önemli bir adım attı.


Geçici hükümet AB konferansına katılacak


Aynı zamanda, Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımların birer birer kaldırılması, ülkenin yeniden uluslararası alanda yer edinme çabalarını hızlandırdı.


Şimdi, bu diplomatik iyileşmenin zirve noktası olarak Suriye'nin geçici hükümeti, ilk kez AB’nin düzenlediği yardım konferansına katılıyor.


Konferansta, Suriye’ye yönelik insani yardım ve kalkınma projeleri ele alınacak.


Esed yönetimi hiç davet edilmemişti


2017'den beri Avrupa Birliği'nin (AB) ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, 2011'de başlayan iç savaştaki acımasız eylemleri nedeniyle Esad yönetimindeki Suriye hiç çağrılmamıştı.


AB yetkilileri, Esed'in aralık ayında devrilmesinin ardından bu ay Suriye'nin yeni yöneticileri ve Esed yanlılarını karşı karşıya getiren kanlı şiddet olaylarına ilişkin endişelerine rağmen konferansı yeni bir başlangıç olarak kullanmayı umuyorlar.


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas,
"Suriye'nin kıyı bölgelerinde son günlerde yaşanan şiddet dalgasının da gözler önüne serdiği üzere, Suriye için ihtiyaç ve zorlukların had safhada olduğu bir dönemden geçiyoruz."
dedi.

Onlarca üst düzey isim katılacak


Suriye'yi Dışişleri Bakanı Asaad Hassan el Shibani'nin temsil edeceği etkinliğe, onlarca Avrupa ve Arap ülkesinin bakanları ve uluslararası örgütlerin temsilcileri katılacak.


AB yetkilileri, ABD'nin Başkan Donald Trump yönetimi altında insani yardım ve kalkınma programlarında büyük çaplı kesintiler yapması nedeniyle bu konferansın özellikle önemli olduğunu belirtiyorlar.


Suriye'de 1.6 milyon kişi insani yardıma muhtaç


Geçen yıl gerçekleşen konferansta 7.5 milyar euroluk hibe ve kredi taahhüdünde bulunulmuş, AB ise 2024 ve 2025 yılları için 2.12 milyar euro ayırmayı taahhüt etmişti.


AB'ye göre Suriye'de yaklaşık 16.5 milyon kişi insani yardıma, 12.9 milyon kişi de gıda desteğine muhtaç.




#Suriye
#Avrupa Birliği
#Şam

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