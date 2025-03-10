Ahmed Şara yönetimi Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Suriye'nin Lazkiye kentindeki şiddet olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, olayları tüm yönleriyle araştırmak ve sorumluları tespit etmek için yedi üyeli bağımsız bir komite görevlendirdiklerini açıkladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.
Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği bildirildi.
Saldırılar incelenecek
Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.
- Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam iş birliği yapması zorunlu kılındı.
Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığı'na sunması bekleniyor.