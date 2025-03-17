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Suriye için 9. konferans

Suriye için 9. konferans

Canberk Doğan
04:0017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Suriye konulu Brüksel Konferansı’nın dokuzuncusu, bugün Brüksel’de yapılacak.

“Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması” temalı konferansa, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın katılması bekleniyor. Konferansta, Suriye ile bölgeden ve Avrupa’dan paydaş ülkeler ile uluslararası kuruluş temsilcileri bir araya gelecek. Yılmaz’ın, Suriye’deki geçiş sürecine uluslararası toplumun desteğinin önemine vurgu yapması, ekonomik güvenliğin ülkenin istikrarı açısından kritik olduğunu belirtmesi ve mültecilerin geri dönüşünü teşvik için kapsamlı yeniden inşa çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmesi bekleniyor. Ayrıca, yaptırımların koşulsuz olarak kaldırılması gerektiği ve Suriye’de sürdürülebilir istikrarın ancak terör unsurlarının tamamen temizlenmesiyle sağlanabileceğini vurgulaması öngörülüyor.




#Suriye
#Brüksel
#Avrupa Birliği

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