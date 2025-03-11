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Suriye sınırına tank sevkiyatı yapıldı

Suriye sınırına tank sevkiyatı yapıldı

14:0611/03/2025, Salı
IHA
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, Ayn El Arap (Kobani) karşısına çok sayıda tank, zırhlı araç ve mühimmat sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, Ayn El Arap (Kobani) karşısına çok sayıda tank, zırhlı araç ve mühimmat sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentine yakın Suruç ilçesine yoğun şekilde tank, zırhlı araç ve mühimmat gönderimi yapıldı.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde yer alan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kenti sınırına çok sayıda tank, obüs, zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.



Şanlıurfa'nın Suruç ilçene bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nden geçen askeri konvoy, sınıra hattına doğru ilerledi.



#PKK
#YPG
#Suriye

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