AB Komisyonu Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Brüksel'e çağırdı

Hipper, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

Gazetecilerin 6 Mart'ta Lazkiye'de meydana gelen olayların ardından AB'nin Suriye yönetimine yaklaşımının değişip değişmediği, 17 Mart'taki 9. Brüksel Bağış Konferansı'na Suriye yönetiminin davet edilmesinde bir değişiklik olup olmadığıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Hipper, "Hepimiz Suriye'nin istikrarıyla ilgileniyoruz. Bu yöndeki çalışmaların gerçekleşmesi önemli ve bu ancak kapsayıcı bir geçişle gerçekleşebilir. Önümüzdeki pazartesi günü yapılacak Suriye konferansı yetkililerle sahadaki durum hakkında fikir alışverişini sürdürmek ve AB'nin en iyi şekilde nasıl destek olabileceğini anlamak için çok önemli bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Suriye yönetimini temsilen Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye davet gönderilip gönderilmediğinin sorulması üzerine Hipper, "Evet bir davet gönderildi." yanıtını verdi.

AB kaynaklarından edinilen ilk bilgiye göre ise konferans için Suriye lideri Ahmed Şara'ya da davet gönderilmişti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Mısır'ın başkenti Kahire'de geçen hafta Gazze'ye ilişkin düzenlenen Arap Ligi Zirvesi kapsamında Şara ile bir araya gelmiş, yaptığı sosyal medya paylaşımında Brüksel'de yapılacak konferansta yeni liderlik ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini duyurmuştu.





Suriye konulu Brüksel konferanslarında bir "ilk"

AB, 2017'den bu yana Brüksel'de Suriye'ye destek konulu bağış konferansı düzenliyor.

AB ve üye ülkeleri Suriye ve bölgedeki ev sahibi topluluklara hibe ve kredi taahhüdünde bulunuyor.

Bu sene "Suriye'nin Yanında Durmak: Başarılı Bir Geçiş İçin İhtiyaçları Karşılamak" başlığıyla yapılacak konferans, Suriye yönetiminin de katılacak olmasıyla bir ilk niteliği taşıyor.



