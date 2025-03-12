Mutabakat eksiksiz uygulanırsa kazanan Suriye olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü SDG lideri Abdi Şirin arasında imzalanan mutabakata ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede “Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır" dedi.

İNSANLIK TARİHİNDE UTANÇ LEKESİ

Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na katıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, son asrın en barbar soykırımlarından birinin mağdurlarını misafir ettiklerini belirterek, Gazze'nin vakur olduğu kadar yüreği yaralı evlatlarını milletin evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. "İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağzı süt kokan bebekleri, analarının öpmeye doyamadığı masum yavruları katletmekten sadistçe bir keyif alan bir cinnet haline kimi zaman öfkeyle kimi zaman mahcubiyetle bütün dünya gibi biz de 471 gün süresince maruz kaldık" diye konuştu.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ CANIMIZIN CANI

Al kanlarıyla toprağı sulayan şehitlerden bir tanesinin de henüz üç yaşındaki Rim isimli çocuk olduğunu hatırlatan Erdoğan, Halid Nebhan Ebu Diya'nın Rim'in gözlerinin içini öperek "Sen ruhumun ruhusun" sözleriyle torununu toprağa verdiğini hatırlattı. Ebu Diya'nın da geçen yıl aralıkta İsrail saldırısında şehit düştüğünü anımsatan Erdoğan, nice dedenin torunsuz, nice torun dedesiz, nice çocuğun annesiz ve babasız kaldığını söyledi. Erdoğan, "Ebu Diya nasıl torunu Rim'i ruhunun ruhu olarak gördüyse, onu nasıl sevgiyle, şefkatle, merhametle bağrına bastıysa biz de Filistin'i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük. Filistinli kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik” ifadelerini kullandı.

HASAN ONBAŞI’NIN NÖBETİNİ BİZ SÜRDÜRÜYORUZ

Erdoğan, 9 Aralık 1917'de son Osmanlı taburunun Kudüs'ten ayrılırken Mescid-i Aksa'yı muhafaza etmek üzere bazı artçı birlikler bıraktığını söyledi. Bunlardan birinin de Iğdırlı Hasan Onbaşı olduğunu anlatan Erdoğan, Hasan Onbaşı'nın, Aksa nöbetini yarım asır boyunca terk etmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın nöbetini aynı adanmışlık, aynı sabır, aynı imanla bugün biz sürdürüyoruz. Türk milleti olarak Kudüs nöbetimiz, Filistin nöbetimiz halen devam ediyor. İşte bu ruhla Siyonist rejimin 471 gün süren işgal ve soykırım politikası karşısında Gazzeli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız."

KAHRAMANLARIN YANINDA OLDUK

"Siyonist rejime şirin gözükmek için Filistin'in direnişine çamur atanlara, 'terör örgütü' iftirası atanlara, lafa her başladıklarında 'amalı, fakatlı' cümleler kuranlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarının daima yanında olduk" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Siyonist yayılmacılığı devlet politikası haline getiren mevcut hükümetin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi biliyoruz. Bölgemizde 'böl, parçala, yönet' taktiğine dayalı yeni planların devreye alınmasına geçit vermeyeceğiz. Burada şunun altını çizerek tekrar söylemek isterim. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek, Filistin halkına ikinci bir Nekbe felaketi yaşatmaya dönük projelerin hiçbiri kabul edilemez. Filistin'in tapusu, Filistinli kardeşlerimizin elindedir."

TÜM BÖLGEMİZDE BARIŞ, HUZUR VE REFAH İSTİYORUZ

"Biz sadece Gazze'de, sadece Batı Şeria'da değil tüm bölgemizde barış, huzur ve refah istiyoruz. Farklı inançların, mezheplerin, etnik unsurların yan yana yaşadığı bir bölge hayal ediyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz" diyen Erdoğan, ilk günden beri hep bunu savunduklarını ve bunun ehemmiyetine dikkati çektiklerini dile getirdi. Erdoğan, "Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır" şeklinde konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde, oyunları bozar, geleceğimizi güvence altına alabiliriz. Birbirimizin elini tutmaktan, birbirimize sıkıca kenetlenmekten, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını aklımızdan lütfen çıkarmayalım. Rabb'im bizleri her türlü fitneden, çatışmadan, emperyalistleri sevindirecek kardeş kavgasından muhafaza buyursun."











