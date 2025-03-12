Mutabakat eksiksiz uygulanırsa kazanan Suriye olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetimi ile SDG arasındaki mutabakata ilişkin “Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz” diye konuştu. Erdoğan, şunları söyledi: Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü SDG lideri Abdi Şirin arasında imzalanan mutabakata ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede “Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır" dedi.
İNSANLIK TARİHİNDE UTANÇ LEKESİ
FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ CANIMIZIN CANI
Al kanlarıyla toprağı sulayan şehitlerden bir tanesinin de henüz üç yaşındaki Rim isimli çocuk olduğunu hatırlatan Erdoğan, Halid Nebhan Ebu Diya'nın Rim'in gözlerinin içini öperek "Sen ruhumun ruhusun" sözleriyle torununu toprağa verdiğini hatırlattı. Ebu Diya'nın da geçen yıl aralıkta İsrail saldırısında şehit düştüğünü anımsatan Erdoğan, nice dedenin torunsuz, nice torun dedesiz, nice çocuğun annesiz ve babasız kaldığını söyledi. Erdoğan, "Ebu Diya nasıl torunu Rim'i ruhunun ruhu olarak gördüyse, onu nasıl sevgiyle, şefkatle, merhametle bağrına bastıysa biz de Filistin'i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük. Filistinli kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik” ifadelerini kullandı.
HASAN ONBAŞI’NIN NÖBETİNİ BİZ SÜRDÜRÜYORUZ
Erdoğan, 9 Aralık 1917'de son Osmanlı taburunun Kudüs'ten ayrılırken Mescid-i Aksa'yı muhafaza etmek üzere bazı artçı birlikler bıraktığını söyledi. Bunlardan birinin de Iğdırlı Hasan Onbaşı olduğunu anlatan Erdoğan, Hasan Onbaşı'nın, Aksa nöbetini yarım asır boyunca terk etmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
KAHRAMANLARIN YANINDA OLDUK
"Siyonist rejime şirin gözükmek için Filistin'in direnişine çamur atanlara, 'terör örgütü' iftirası atanlara, lafa her başladıklarında 'amalı, fakatlı' cümleler kuranlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarının daima yanında olduk" diyen Erdoğan, şunları söyledi:
TÜM BÖLGEMİZDE BARIŞ, HUZUR VE REFAH İSTİYORUZ
"Biz sadece Gazze'de, sadece Batı Şeria'da değil tüm bölgemizde barış, huzur ve refah istiyoruz. Farklı inançların, mezheplerin, etnik unsurların yan yana yaşadığı bir bölge hayal ediyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz" diyen Erdoğan, ilk günden beri hep bunu savunduklarını ve bunun ehemmiyetine dikkati çektiklerini dile getirdi. Erdoğan, "Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır" şeklinde konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti: