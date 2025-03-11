Yeni fay hatlarının kimseye faydası olmaz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de toplandı. 20 dakika süren toplantı sonrasında Erdoğan, açıklama yaptı. “Rabbimizin lütfu olarak bu Ramazan-ı Şerif’i daha huzurlu ve sevinçli karşıladık” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Komşumuz Suriye’de 14 yıllık zulmün ardından ilk kez Ramazan ayını üzerlerine bomba korkusu duymadan geçiriyorlar. Gazzeli kardeşlerimiz yıkıntıların arasında bile olsa 471 gün sonra rahat birer nefes alıyor. Suriyeli ve Gazze’deki kardeşlerimizi muhabbetlerimizi, dayanışma mesajlarımızı yolluyoruz. Bu Ramazan’ın ülkemizle birlikte tüm bölgemizde, kardeşliğe vesile olmasını yürekten temenni ediyoruz.”

GÜÇ ODAKLARI BOŞ DURMUYOR

“Biz herkes için barış, istikrar dedikçe İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Birçok yerde kimi zaman etnik kimi zaman inanç ayrımı yüzünden çatışma gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışıyor. Bunun son örneğine komşumuz Suriye’de eski rejim artığı provokatörlerin terör eylemlerine şahit olduk. Gergin havanın süratle geride bırakılması için Suriye makamlarına gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Şara’nın mutedil ve yatıştırıcı olduğu karar hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair mesajlarını olumlu karşılıyoruz. Sayın Şara rövanşizme düşmeden kucaklayıcı politika izlemektedir. Suriye’nin hasretini çektiği kalıcı barış ve huzur ortamına bir an önce kavuşmasını samimiyetle arzu ediyoruz.”

KİMSENİN MEZHEBİYLE İLGİLENMİYORUZ

“Suriye’deki yangını tam 14 yıldır ülkemize sıçratmaya çalışanlara da şunu tekrar hatırlatıyorum; biz ne Irak’ta ne Suriye’de ne Lübnan ne de diğer bölge ülkelerinde hiç kimsenin kökeni, dini, mezhebi, inancıyla ilgilenmiyoruz. Hangi mezhebe mensup olursa olsun kimseye farklı gözle bakmıyoruz. Tüm insanları Hz. Ali efendimiz in buyurduğu üzere ‘ya dinde kardeşimiz ya da yaradılışta eşitimiz’ olarak görüyoruz. Her kim Suriye’ye baktığında mezhep, meşrep, köken görüyorsa taassuba esir olmuş demektir.”

İNSANLIK SINAVINI VERDİK

“1 milyon Suriyeli Baas rejimi tarafından katledilirken nerede duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Geçen sene seçim kazanmak uğruna faşizmin en ilkel biçimi sergilenirken neyi savunuyorsak bugün de aynı ilkeleri dirayetle savunuyoruz. Suriye konusunda kimse bize vicdan dersi veremez. Varil bombaları, kimyasal silahlarıyla masum çocuklar öldürülürken susanlar bugün bize hadsizlik edemez. Biz Suriye ve Gazze’de insanlık sınavımızı alnımızın akıyla vermiş durumdayız.”

FİTNE ATEŞİNE ODUN TAŞIMAYIN

“Muhalefet en azından böyle muhataralı konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan artık vazgeçmelidir. Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak iç cephemizi sarsmayı hedef alan bir sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak kelimenin tam anlamıyla mandacılıktır. Eski kötü günlerin hayalini kuranlar Allah’ın izniyle hüsrana uğrayacaktır. Türkiye 40 yıldır başına bela olan musibetten kurtulmaya çalışırken yeni fay hattı oluşturmanın ülke düşmanları dışında kimseye faydası olmaz.”

KADOSTRO MÜHENDİSLİĞİNE İZİN YOK

“Milletçe iç cephemizde gedik açılmasına eyvallah diyemeyiz. Kirli oyunu Türkiye’de de sahnelemek isteyenlere 14 yıldır olduğu gibi fırsat tanımayacağız. Komşumuz Suriye’nin toparlanması, tüm etnik ve mezhebi unsurlarıyla huzura ermesi için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Ülkemiz toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına nasıl izin vermediysek Suriye’de de kadastro mühendisliğine asla müsaade etmeyeceğiz.”

Küresel rekabette avantaj

Terörsüz Türkiye hedefine de değinen Erdoğan şunları söyledi: “40 yıldır milletimizin fertleri arasında kandan ve acıdan duvar ören terör musibetinin ortadan kalkması için çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizde ve dünyada yeni denklem kurulurken Türkiye’yi en iyi şekilde hazırlamak amacımızdır. Kural ve hukuk temelli olduğu iddia edilen küresel sistem çöküş evresine girmiştir. Uluslararası nizama balyozu en sert vuranlar ise sistemin banileridir. Filistin, Lübnan, Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde sarsıntının seslerini duymaktayız. Eski sistemden çıkar sağlayanların kaygısının temel sebebi işte budur. Yeni mücadele dönemine en azından idmanlı girmeyi hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimiz tüm unsurlarıyla gerçekleştiğinde 85 milyon olarak küresel rekabette çok büyük avantaj elde edeceğiz.”

Bu yıl daha güçlü büyüme olacak

Geride bırakılan dönemde ekonomide umut verici haberler aldıklarını belirten Erdoğan, “Yatırımlar ve ihracatın rüzgârını arkamıza alarak bu yıl daha da güçlü bir büyüme sergileyeceğiz. Enflasyonla mücadelede de önemli mesafe aldık. Şubat ayında enflasyon yüzde 39’a geriledi. Enflasyondaki düşüş özellikle yılın geri kalanında da devam edecek. Geçmiş hükümetlerimiz döneminde başardığımız gibi inşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz” ifadelerini kullandı.

Köprüden önce son çıkış Türkiye

Son günlerde yaptığı görüşmeleri özetleyen Erdoğan, “Rusyasız veya Ukraynasız barışın asla kalıcı olmayacağını her fırsatta vurguluyoruz. AB ile ortak çıkarlar temelinde karşılıklı saygıyı esas alan bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu bir kez daha kendilerine hatırlatıyoruz. Yeni Türkiye’nin rolünü kavramalarını, stratejilerini buna göre belirlemeleri temennimizdir. Türkiye ile Avrupa arasındaki münasebetlerin her alanda hızla serpileceğine inanıyorum” dedi.







