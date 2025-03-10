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Kırgızistan'dan Erdoğan ziyareti açıklaması: 'Kardeşliğin geliştirilmesi Kırgızistan'ın önceliğidir'

Kırgızistan'dan Erdoğan ziyareti açıklaması: 'Kardeşliğin geliştirilmesi Kırgızistan'ın önceliğidir'

14:3310/03/2025, Pazartesi
AA
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Kırgız-Türk kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinin Kırgızistan'ın dış politikasının önceliği olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ı veda ziyareti vesilesiyle bakanlık binasında kabul etti.

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Kırgız-Türk kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinin Kırgızistan'ın dış politikasının önceliği olduğunu vurgulayan Kulubayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Kasım 2025'te Bişkek'e yapacağı resmi ziyaret ile ülkeler arasında işbirliğinin "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltildiğini kaydetti.

Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi'ne, Kırgızistan'daki verimli çalışmalarından ve Kırgız-Türk stratejik ilişkilerinin geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.


#Ahmet Sadık Doğan
#Kırgızistan
#Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev
#Kırgız-Türk kardeşlik ilişkileri
#Veda Ziyareti

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