Netflix’e Türk duvarı

Komisyonda sunum yapan RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, iki yıl önce Netflix’e bağlı yayıncılara yönelik ‘Türk Modeli Akıllı Pin Uygulaması’ başlatıldığını hatırlattı. Tecirli, “Şu anda tüm dünyada ‘Türk Modeli’ diye uygulama aktif hâlde çalışmaya başladı. Biz şu anda bu metodu uyguluyoruz. Türk kataloglarına baktığınızda alenen LGBT içeriği, bu tarzda farklı içerikleri göremezsiniz” dedi. Uygulama kapsamında, LGBT içeriklerin erişiminin engellenmesi için özel bir pin kodu oluşturuluyor. Pin kodu sadece ebeveynler tarafından bilindiği için çocuklar Netflix’e girdiklerinde yaptıkları aramalar da bu içeriklere ulaşamıyor.