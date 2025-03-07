Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Netflix’e Türk duvarı

Netflix’e Türk duvarı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:007/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cengiz Aydoğdu.
Cengiz Aydoğdu.

TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Komisyonda sunum yapan RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, iki yıl önce Netflix’e bağlı yayıncılara yönelik ‘Türk Modeli Akıllı Pin Uygulaması’ başlatıldığını hatırlattı. Tecirli, “Şu anda tüm dünyada ‘Türk Modeli’ diye uygulama aktif hâlde çalışmaya başladı. Biz şu anda bu metodu uyguluyoruz. Türk kataloglarına baktığınızda alenen LGBT içeriği, bu tarzda farklı içerikleri göremezsiniz” dedi. Uygulama kapsamında, LGBT içeriklerin erişiminin engellenmesi için özel bir pin kodu oluşturuluyor. Pin kodu sadece ebeveynler tarafından bilindiği için çocuklar Netflix’e girdiklerinde yaptıkları aramalar da bu içeriklere ulaşamıyor.



#Netflix
#Aktüel
#Toplum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 7 Mart 2025: Bugün İstanbul'da sahur saat kaçta? Ezana kaç dakika var?