RTÜK Başkan Yardımcısı Tecirli: 2025 LGBT ile mücadele yılı ilan edildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) temsilcileri, TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı.

Ekran bağımlılığı ve LGBT ile mücadele yılı

RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, "Çocuk dergimizin temasını 2025 yılının aile yılı olması münasebetiyle birinci olarak ekran bağımlılığı ikinci ana temamız da tüm değerlendirme kriterlerimiz dahil olmak üzere LGBT ile mücadele yılı ilan ettik. Bu kapsamda isteğe bağlı yayıncı platformlarda, geleneksel yayıncılık çerçevesinde yakinen arkadaşlarımız raporlama faaliyetlerine devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

'LGBT içeriklerine izin vermiyoruz'

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün ise, "BTK olarak güvenli internet hizmeti anlamında, filtreleme bağlamında biz çocuğa odaklanıyoruz ama LGBT içeriklerine asla izin vermiyoruz. Bu bağlamda çok sayıda dernek şu bu ile davalığız, bundan da asla gocunmuyoruz, asla izin vermiyoruz." diye konuştu.



