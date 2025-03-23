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Rusya: Donetsk'te Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya: Donetsk'te Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdik

16:1923/03/2025, Pazar
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Sribnoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Sribnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Sribnoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.


Son 24 saatte 138 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim, depolama ve eğitim merkezleri, Ukraynalı asker, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 224 İHA'nın, hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.



#Rusya
#Ukrayna
#Donetsk

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