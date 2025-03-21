Rusya: Ukrayna'nın saldırıları Trump'ın barışına karşı bir provakasyon

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Suca'daki doğal gaz enerji tesisini patlatmasını "ABD Başkanı Donald Trump'ın barış girişimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik bir provokasyon" olarak nitelendirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece 00.20 civarında Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde sınıra birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Suca doğal gaz ölçüm istasyonunu havaya uçurduğu belirtildi. Daha önceden günlük 40 milyon metreküpten fazla doğal gazın Avrupa'ya ülkelerine pompalandığı söz konusu enerji tesisinin 7 Ağustos 2024'ten bu yana Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin bu süre boyunca burayı güvenli lojistik noktalarından biri olarak kullandığı aktarıldı.
'Bu bir provakasyondur'
Açıklamada, "Dolayısıyla, Kursk bölgesi topraklarından çekilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından önemli bir Rus enerji tesisinin patlatılması, Kiev rejiminin kasıtlı bir provokasyonudur. Bu, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) barış girişimlerini itibarsızlaştırmak amacıyla Rusya'nın enerji altyapısına yönelik son dönemdeki genel saldırılar dizisinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir." ifadesi kullanıldı.