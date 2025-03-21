Rusya: Ukrayna'nın saldırıları Trump'ın barışına karşı bir provakasyon

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece 00.20 civarında Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde sınıra birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Suca doğal gaz ölçüm istasyonunu havaya uçurduğu belirtildi. Daha önceden günlük 40 milyon metreküpten fazla doğal gazın Avrupa'ya ülkelerine pompalandığı söz konusu enerji tesisinin 7 Ağustos 2024'ten bu yana Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin bu süre boyunca burayı güvenli lojistik noktalarından biri olarak kullandığı aktarıldı.