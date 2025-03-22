Rusya: Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırısına cevap hakkımızı saklı tutuyoruz

"Kiev'in bu tür hareketleriyle bir kez daha müzakere yeteneğinden tamamen yoksun olduğu, barışa ulaşma konusunda isteksiz olduğu açıkça görülüyor. 2022 yılında olduğu gibi bu yıl da müzakere sürecini baltalamak için provokasyonlara başvuruluyor. Kiev rejiminin yıkıcı çizgisini sürdürmesi halinde Rus tarafının simetrik de dahil olmak üzere karşılık verme hakkını saklı tuttuğu hususunda açıkça uyarıyoruz"