Rusya: Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırısına cevap hakkımızı saklı tutuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırmasına karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ukrayna'nın Rusya'daki enerji tesislerine yönelik devam eden saldırıları" ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
ABD'nin enerji altyapı tesislerine saldırı yapılmaması yönündeki anlaşmasına rağmen Kiev'in Rus topraklarına yönelik saldırılarının devam ettiğini belirten Zaharova, 19 Mart'ta Kuban'daki bir akaryakıt deposuna, 21 Mart'ta ise Kursk bölgesindeki Suca doğal gaz ölçüm istasyonuna Ukrayna'nın saldırı düzenlediğini kaydetti.
Zaharova, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının konut ve sosyal kurumları kasıtlı olarak hedef aldığı saldırıların da yaşandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı: