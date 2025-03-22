Zelenski: BM'yi güvenlik garantilerinin alternatifi olarak görmüyoruz

Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, resmi temaslar için ülkede bulunan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir araya geldi. Pavel ile Zelenskiy ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

24 Mart'ta ABD ile görüşülecek

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin geçici ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalar kapsamında 24 Mart'ta ABD ile Ukrayna heyetlerinin bir araya geleceğini bildiren Zelenski, görüşmelere Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da katılacağını kaydederek, Ukrayna heyetinde teknik konuları konuşabilecek yetkililerin yer alacağını söyledi.

'BM savaştan koruyamaz'