Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

14:3819/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Foto: DHA.
Foto: DHA.

ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük uçağın nehre düşmesi sonucu uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.


Yerel polis, uçağın eyaletin doğusundaki Platte Nehri üzerinde seyahat ettiğini ve dün yerel saatle 20.15'te Fremont şehrinin güneyinde düştüğünü belirtti.


Uçaktaki 3 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden yetkililer, yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıklamadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin soruşturmayı takip edeceğini duyurdu.


#ABD
#Uçak
#Nebraska Eyaleti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF SINAV SONUÇ EKRANI: 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?