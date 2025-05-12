Bayraktar TB3 SİHA’lar Denizkurdu’na hazır

Denizkurdu-2025 Tatbikatı hazırlık uçuşları kapsamında Bayraktar TB3’ün PT-3 ve PT-4 prototipleri TCG Anadolu’ya intikal etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikat kapsamında, Bayraktar TB3 SİHA'lar MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı yapacak.





OTONOM KONUMLANDI

Bu doğrultuda 9 Mayıs'ta Edirne’nin Keşan ilçesinden havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, TCG Anadolu Gemisi’ne intikal ederek konuşlandı. Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapıldı. İki SİHA art arda kalkış ve iniş gerçekleştirilirken, kontrol süreçleri eş zamanlı olarak TCG Anadolu üzerindeki Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) aracılığıyla yürütüldü. Tüm kalkış ve inişler, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom şekilde gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar ikişer adet MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı gerçekleştirecek. Atışlar sonrası Bayraktar TB3 SİHA'lar TCG Anadolu çevresinde kol uçuşu ve selamlama geçişi icra edecek. Bu görevler, 14 Mayıs 2025’te düzenlenecek Seçkin Gözlemci Günü kapsamında tatbikat senaryosunun bir parçası olarak gerçekleştirilecek.





İLKİ YAŞATMIŞTI

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemide tam otonom kalkıp inebilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3, 22 Nisan’dan itibaren TCG Anadolu Gemisi’nde Saros Körfezi açıklarında yürütülen denemelerde toplam 24 sorti yaptı. 25 Nisan 2025’te Keşan’dan kalkan 4. prototip TB3 (PT-4), ilk kez gemiye inerek deneme sürecine katıldı; böylece TCG Anadolu’da ilk kez 2 milli SİHA aynı anda konuşlandı. Denemeleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yerinde takip ederken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da gemide gözlemde bulundu.



