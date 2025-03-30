Bayram boyu hava nasıl olacak? Plan yapacaklar dikkat

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Bugün Ramazan Bayramının birinci günü ve vatandaşlar bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, bugün Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki yarın ve bayramın üçüncü günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan
ne göre,
yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
11 ile sarı kodlu uyarı
11 ile sarı kodlu uyarı
Meteorolojiden bugün için 11 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.
- Sarı kodlu uyarı yapılan iller:Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa.
Sarı kodlu uyarı nedir?
Sarı kodlu uyarı nedir?
- Hava durumu potansiyel tehlikelidir:Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Sıcaklıklar 2 ila 6 derece azalacak
Sıcaklıklar 2 ila 6 derece azalacak
- Hava sıcaklığının yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu tahminleri
İl il hava durumu tahminleri
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- İstanbul:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
- Ankara:Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimleri, akşam saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
- İzmir:Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
- Adana:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 23
- Antalya:Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16
- Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15
- Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17
- Erzurum:Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15
- Diyarbakır:Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra batısında, akşam saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 21
Bayramın 2. günü hava nasıl olacak?
Bayramın 2. günü hava nasıl olacak?
Bayramın 3. günü hava nasıl olacak?
Bayramın 3. günü hava nasıl olacak?
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