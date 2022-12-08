Belediye meclisinde LGBT tartışması

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısına ‘LGBT’ tartışmaları damga vurdu. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bir ‘Eşitlik Birimi’ kurulmasını istedi. AK Parti ve MHP Belediye Meclis üyeleri, Şişli ve Kadıköy belediyelerinde de aynı birimin kurulduğunu ve bu şekilde LGBT'nin propagandasının yapıldığını ifade ederek yönergeye tepki gösterdi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine meclis üyelerine güvenlik görevlileri müdahale etmek zorunda kaldı.

Gazanfer Karakaş

LGBT’YE GEÇİT YOK

AK Parti Grup Başkan Vekili Gazanfer Karakaş, konuyla ilgili şunları söyledi: “Belediye başkanı reddettiğimiz bu yönetmeliği ısrarla tekrar önümüze getirdi. Kendi çocuklarınıza yapılmasını rıza göstermeyeceğiniz bir konuyu Esenyurt’daki gariban çocuklara yapılmasına nasıl müsaade edersiniz, bu tarz eğilimleri olan insanlara belediyede nasıl yer verirsiniz? Bu durum sokaktaki insanlar için de teşvik edici ve özendirici olacaktır’ diyerek karşı çıktık.”

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Namusumuza dil uzattı

Çocukların zihinlerinin bulanmasına müsaade etmeyeceklerine vurgu yapan Karakaş, şunları söyledi: “Bizim Türk aile ve inanç yapımız ortadadır. Bunlara aykırı olan sapkın fikirlere müsaade etmeyeceğiz. Sunulan bu yönergeyi reddettiğimiz için Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ‘Sizin ahlaki yapınız ortada, Türkiye’yi getirdiğiniz durumu görüyoruz, boşanma oranları arttı. Bizim namusumuz değil ama sizin namusunuz ve ahlaki durumunuz ortada olabilir.’ dedi. LGBT’ye hayır dedik diye Başkan Bozkurt bizim namusumuza dil uzattı.”