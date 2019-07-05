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Ben değil o FETÖ'cü

Tutuklanan FETÖ’cü işadamı Murat Kanberoğlu, örgüt bağlantısını inkar edip amcası Selamet Kanberoğlu'nu suçladı: Amcam her yıl 200 bin dolar himmet verirdi. Şimdi ABD’de.

Osman Özgan Yeni Şafak
Murat Kanberoğlu
Murat Kanberoğlu

FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan işadamı Murat Kanberoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan açılan davada, şüpheli Kanberoğlu'nun 15 yıla kadar hapsi istendi. Düzenlenen iddianamede, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’nca FETÖ ile bağlantılı şirketlerle ilgili yapılan çalışmalar neticesinde ülkedeki Azerbaycan İnşaat şirketinin örgütle irtibatının belirlendiği kaydedildi. Aksesuar Group'un sahibi olan amca Selamet Kanberoğlu tarafından 2016 yılında hiçbir sermaye ortaya konulmaksızın şirketin tamamının Murat Kanberoğlu'na devredildiği aktarılan iddianamede, şüphelinin FETÖ'nün Azerbaycan yapılanması içerisinde yer aldığı belirtildi.

Selamet Kanberoğlu

ŞİRKETİN İSMİNİ FETO KOYMUŞ

Kanberoğlu'nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 891 bin TL yatırdığına dikkat çekilirken, şüpheli ise söz konusu parayı amcası Selamet Kanberoğlu'nun söylemesi üzerine yatırdığını ileri sürdü. Örgütün faaliyetlerinde yer aldığı belirtilen Kanberoğlu'nun, amcası Selamet Kanberoğlu'nu FETÖ'cü olmakla suçlaması ise dikkat çekti. Şüpheli, şu an ABD'de olduğunu belirttiği amcasının örgüte her yıl 200 bin dolar himmet verdiğini söyledi. Murat Kanberoğlu, “Azerbaycan'da himmet paralarını Hamza Kabaca isimli örgüt mensubu topluyordu. Amcam da bu kişiye himmet veriyordu. Aksesuar Group'un örgütsel bir faaliyeti yok ancak amcam sürekli firmanın ismini Fetullah Gülen'in koyduğunu söylerdi" dedi.

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