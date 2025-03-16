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Benim diplomam giderse sizinki de gider

Benim diplomam giderse sizinki de gider

04:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

Usulsüz yatay geçişle gündemden düşmeyen İBB Başkanı İmamoğlu, vatandaşları diplomasıyla tehdit etti: 35 yıl önce yapılan geçiş ve 31 yıl önce alınan bir diplomayı iptal etme aklı ne biliyor musunuz? Yarın sizin de diplomanızı alır, malınıza çöker.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’la görüştükten sonra Mamak’taki programa geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek başına gireceği seçimi “demokrasi devrimi” olarak niteledi. Ön seçim çalışması kapsamında 7’nci buluşmasını gerçekleştiren İmamoğlu, toplantıda diplomasını savundu. İmamoğlu, “Ortaya bir diploma meselesi attılar gidiyorlar. Ben olan diplomamla ilgili bütün savunmamı verdim. Benim burada esasen verdiğim mücadele ne biliyor musunuz? 35 yıl önce yapılan bir geçiş ve 31 yıl önce alınan bir diplomayı iptal etme aklı ne biliyor musunuz? Yarın sizin de diplomanızı alır, malınıza çöker. Bu akıl öyle bir akıl. Tek dertleri var. Muhalefetin elini kolunu bağlayıp koltuklarını korumanın peşindeler” dedi.

YAVAŞ'A YAKIN BAŞKANLAR YOK

İmamoğlu'nun davetiyle geçen hafta CHP’ye katılan ve karşılığında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı sözü alan Adnan Beker de programdaydı. Yavaş’a yakın olan Keçiören, Gölbaşı ve Beypazarı Belediye başkanları programa katılmadı.

PROGRAM SONUNDA DAYAK

Ankara buluşmasının sonunda arbede çıktı. Mamak Belediyesi’ni şikayete gelen CHP’liler darbedildi. Eylemcilerden biri yapılan muamele karşısında sinir krizi geçirdi. Hakaretlere maruz kalan eylemciler, “Biz de İmamoğlu’na oy vereceğiz ama Mamak Belediyesi’ni protesto ediyoruz” dedi.



#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Siyaset
#Diploma

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