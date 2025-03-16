Benim diplomam giderse sizinki de gider

ABB Başkanı Mansur Yavaş’la görüştükten sonra Mamak’taki programa geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek başına gireceği seçimi “demokrasi devrimi” olarak niteledi. Ön seçim çalışması kapsamında 7’nci buluşmasını gerçekleştiren İmamoğlu, toplantıda diplomasını savundu. İmamoğlu, “Ortaya bir diploma meselesi attılar gidiyorlar. Ben olan diplomamla ilgili bütün savunmamı verdim. Benim burada esasen verdiğim mücadele ne biliyor musunuz? 35 yıl önce yapılan bir geçiş ve 31 yıl önce alınan bir diplomayı iptal etme aklı ne biliyor musunuz? Yarın sizin de diplomanızı alır, malınıza çöker. Bu akıl öyle bir akıl. Tek dertleri var. Muhalefetin elini kolunu bağlayıp koltuklarını korumanın peşindeler” dedi.