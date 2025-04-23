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Berberde deprem paniği: Tıraşı bırakıp kaçtılar

Berberde deprem paniği: Tıraşı bırakıp kaçtılar

19:3023/04/2025, Çarşamba
IHA
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Berberde tıraş olanların deprem korkusu kameralara yansıdı.
Berberde tıraş olanların deprem korkusu kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen deprem anı bir berber dükkanında saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anında traş olan vatandaşlar ve berberler büyük panik yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde, beraberler ve müşterilerin, traşı yarıda bırakıp hızla dükkandan çıktığı görülürken, bir vatandaşın ise istifini hiç bozmadan koltukta oturmaya devam ettiği görüldü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



#tekirdağ
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