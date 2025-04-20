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Bilecik'te tır tur otobüsüne çarptı: 13 kişi yaralandı

Bilecik'te tır tur otobüsüne çarptı: 13 kişi yaralandı

07:0520/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
AA
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Tırın, tur otobüsüne arkadan çarptığı belirlendi.
Tırın, tur otobüsüne arkadan çarptığı belirlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tır emniyet şeridinde duran tur otobüsüne arkadan çarptı. Aralarında öğrencilerin de olduğu 13 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

O.Ö. idaresindeki 60 BD 791 plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Dodurga Kavşağı'nda emniyet şeridinde duran M.F. yönetimindeki 34 GPS 142 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, tur otobüsünde aralarında öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi ile tır sürücüsü yaralandı.

Ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tur otobüsünün Çanakkale gezisinden Tokat'a dönerken bir tesiste mola verdikten hemen sonra kapılardan birinin kapanmadığı fark edilince emniyet şeridinde durduğu öğrenildi.


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