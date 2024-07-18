Bilirkişi inceledi sorumlu İZSU

Savcılığın oluşturduğu 6 kişilik bilirkişi heyeti olayın gerçekleştiği gün yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Heyetin incelemesinde, olaya neden olan elektrik kablolarının, sonradan açılan su giderindeki demir döküm mazgala temas ettiği ve iki kişinin mazgal demirinden çıkan elektriğe kapılarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

BOŞLUKTA BIRAKILDI

Yapılan çalışmalarda İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) geçtiğimiz yıl meydana gelen su baskınları nedeniyle bölgede mazgal açtığı belirlendi. İZSU’nun taşeron bir şirkete 4 Ocak’ta mazgal açtırdığı ve mazgal açılırken de 60-70 cm derinlikte olan elektrik kablolarının ortaya çıktığı öğrenildi. Mazgal açma işini yürüten şirketin elektrik kablolarının izolasyonuna zarar verdiği ve kabloların yıprandığı öne sürüldü. Şirketin 60-70 cm derinlikte olması gereken elektrik kablolarını mazgala 10-15 cm derinlikte boşlukta bıraktığı da iddia edildi.

Kırmızıya boyandı

Sivil toplum kuruluşları İzmir Konak’ta olayın yaşandığı sokakta eylem yaptı. Enver Dündar Başer Sokak'ta toplanan bir grup, sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı. Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, ölenlerin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Onların anısına bir iz bırakmak istiyoruz. Gün içinde belediyeye anıt yapılması ile ilgili buradaki komşularımızla dilekçe ulaştıracağız. Arkadaşlarımızın anısı her zaman burada olsun ve bir daha böyle şeyler olmasın istiyoruz" dedi.

27 kişi gözaltında

İzmir’de 2 kişinin yolda akıma kapılarak ölümünde 35 kişi için gözaltı kararı alındı. Gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Gözaltındaki 6 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 27 kişi için ek gözaltı süresi alındı. Olayla ilgili 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.







