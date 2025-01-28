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Bolu'daki otel yangınıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

Bolu'daki otel yangınıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

21:1628/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
DHA
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Meclis, 22 üyeden oluşan Komisyon ile Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınını araştıracak.
Meclis, 22 üyeden oluşan Komisyon ile Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınını araştıracak.

Bolu'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın Meclis'te araştırılacak. TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.

TBMM Genel Kurulunda,
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi
'ndekio
Grand Kartal Otel
'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Komisyon kurulması kabul edildi

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
Meclis Araştırma Komisyonu
kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek.



#TBMM
#Araştırma Komisyonu
#Bolu
#Yangın

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