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Brandaları keserek yüklü kuruyemiş çaldılar: Ayda birkaç kez yaşandı her seferinde 5 bin lira zarar verdiler

Brandaları keserek yüklü kuruyemiş çaldılar: Ayda birkaç kez yaşandı her seferinde 5 bin lira zarar verdiler

11:208/07/2025, Salı
IHA
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Kamera kayıtlarını izlediğinde hırsızlıktan çok gençlerin hırsızlığı gerçekleştirmesine üzüldü.
Kamera kayıtlarını izlediğinde hırsızlıktan çok gençlerin hırsızlığı gerçekleştirmesine üzüldü.

Sivas'ta gece vakti kuruyemiş dükkanından hırsızlık yapan gençler güvenlik kameralarına yakalandı. İş yeri sahibi hırsızlıktan çok hırsızlığı gençlerin gerçekleştirmesine üzüldü.

Sivas'ta meydana gelen saat 02.00 sıralarında 2'si kız 3 gencin sebze halindeki bir kuruyemiş dükkanına gelmesiyle meydana geldi. Tezgahı örtüp brandayı keserek bol miktarda kuruyemiş çalan gençler, çaldıkları kuruyemişleri giysilerinin altına gizleyerek olay yerinden uzaklaştılar. Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İş yeri sahibi yaşanan olayı dükkanına geldiğinde fark etti. Kamera kayıtlarını izlediğinde hırsızlıktan çok gençlerin hırsızlığı gerçekleştirmesine üzüldü.




HER SEFERİNDE 4-5 BİN LİRALIK ZARAR

İş yeri sahibi Emde Bulut, kamerayı izlediğinde hırsızlıktan çok hırsızlığı gençlerin gerçekleştirmesine üzüldüğünü belirterek, "Sabah saatlerinde dükkâna geldiğimizde, dışarıdaki tezgâhımızın üzerindeki çadırın açık olduğunu gördük. Güvenlik kameralarını kontrol ettiğimizde, gece saat 02.00 sıralarında 2'si kız 3 gencin brandaları açıp hırsızlık yaptıklarını gördük. Bu olaylar sürekli oluyor. 1 ay içerisinde 3-4 defa başımıza geldi. Şikayetçi olduk, ancak bir sonuç elde edemedik. Her seferinde 4-5 bin liralık zarara uğruyoruz. Brandalarımız yırtılıyor ve mağdur oluyoruz. Bizi bu olayda en çok şaşırtan şey ise, gece saat 02.00 sıralarında 2 kız ve 1 erkeğin bu olayı gerçekleştirmesi oldu. Genç yaştaki arkadaşların bu hırsızlığı yapması bizi çok üzdü, çok şaşırttı. Normalde bize gelip bir şeyler isteyen herkese yardımcı oluyoruz. Genellikle bu gençler fındık, Antep fıstığı, ceviz gibi pahalı kuruyemişler çalıyorlar. Buradan çaldıkları malzemeleri kendi aralarında yiyorlar ya da satıyorlar. Genç arkadaşların bu zamanda bu tip hırsızlık yapması, ilerleyen yaşlarında daha büyük hırsızlıklar yapmalarının da önünü açıyor" şeklinde konuştu.




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