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Bursa haberleri: Hurda deposundaki LPG tankı patladı, 1 yaralı

Bursa haberleri: Hurda deposundaki LPG tankı patladı, 1 yaralı

21:1717/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
DHA
Yeni Şafak
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Bursa haberleri: Hurda deposundaki LPG tankı patladı, 1 yaralı
Bursa haberleri: Hurda deposundaki LPG tankı patladı, 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde hurda deposunda bulunan LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay 16.00 sıralarında İnik ilçesinde atık malzemelerin toplandığı hurda deposunda meydana geldi. Depoda bulunan LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.


Patlama sesi çevre panik ve endişe yaratırken, olay yeri yakınındaki birçok esnafın işyerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Bursa
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