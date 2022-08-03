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Bursa’da çalılık alanda korkutan yangın

Bursa’da ormanlık alana yakın çalılık bölgede çıkan yangın, yangın söndürme helikopterinin havadan desteğiyle büyümeden söndürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Bursa’da çalılık alanda korkutan yangın
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Bursa’da ormanlık alana yakın çalılık bölgede çıkan yangın, yangın söndürme helikopterinin havadan desteğiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Misi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana yakın bir noktada çalılık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, dumanları görenler orman yangını olabileceğini düşünerek durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğünden yangın söndürme helikopteri, arazözler ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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