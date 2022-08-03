Bursa’da çalılık alanda korkutan yangın

Mersin'de Topaşır mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Sarp arazi yapısı nedeniyle bölgede alevlere müdahalede güçlük çekiliyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almaya çalışıyor.