Büyük Aile Buluşması'nın ikincisi düzenlendi: Aileyi korumak için

LGBT propagandasına karşı tepkileri duyurmak amacıyla İstanbul’daki Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda “Büyük Aile Buluşması” düzenlendi. 200'den fazla sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Büyük Aile Platformu'nca ikincisi düzenlenen buluşma, “Çocuklarımız, Ailemiz, İnsanlık için LGBT Propagandası Yasaklanmalıdır” sloganıyla gerçekleşti. Katılımcılar “Sosyo kültürel teröre dur de”, “Aile sorunun değil, çözümün adresi”, “Aile hedefte başını çevirme”, “Sanat dünyasında LGBT propagandasına dur de” yazılı dövizler taşıdı.





DAYATMAYA KARŞI

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, “Biz çocuklarımız, ailemiz, insanlık için buradayız. Büyük aile buluşmamızın amacı LGBT propagandasının yasaklanması. Çocuklarımızın cinsiyetlerini değiştirmesini, gençlerimizin zihinlerinin bulandırılmasını istemiyoruz” dedi. Her alanda, ulusal kanallarda, dizilerde, tüm yapımlarda LGBT'nin özendirildiğini kaydeden Eryılmaz, “Artık fıtrata ve insanlığa ters olan, aile yapısını bozan bu yapının karşısında durma vaktidir. LGBT dayatmasına son verilmesini, propagandasının da yasaklanmasını istiyoruz” diye konuştu.





TEPKİ OLMAYINCA PROPAGANDA ARTIYOR

Saraçhane'deki Büyük Aile Buluşması'na sanat dünyasından da destek vardı. LGBT dayatmasına mutlaka tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan oyuncu Burak Haktanır, “Bu propagandayı bu millete dayatanlar, tepki olup olmadığını test ediyor. Tepki görmedikçe propagandalarını daha da arttırıyor. Toplumdaki duyarlılığı arttırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Biz propaganda ve dayatmaya karşıyız. Şahıslarla işimiz yok. Bizim onların arkasındaki küresel güçlerle derdimiz var. Nesillerimizi LGBT dayatmasına teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.





BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

LGBT dayatmasına “Dur” diyen aileler, konuşmaların ardından Saraçhane’den Beyazıt’a yürüdü. Programa katılanlar da ailenin korunması için burada olduklarını söyledi. Bursa’dan 500 kişiyi yürüyüş için İstanbul’a getirdiğini söyleyen Emine Rodoplu, “Gençlerimiz sahipsiz değil. Onlar çocuklarımızı elimizden almak için dört koldan saldırırken, biz de onlarla mücadele edeceğiz. Bizleri uyuyor sanmasınlar, her daim diriyiz. Evlatlarımızı ve nesillerimizi korumak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Aile kurumunu yaşatmak hepimizin boynumuzun borcu” dedi.



