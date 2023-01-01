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Büyük Aile Buluşması'nın ikincisi düzenlendi: Aileyi korumak için

Büyük Aile Platformu, LGBT propagandası ve dayatmasına karşı dün ikinci kez İstanbul Saraçhane Parkı’nda buluşup Beyazıt’a kadar yürüdü. “Büyük Aile Buluşması”nda binlerce kişi “Aile hedefte başını çevirme”, “Sanat dünyasında LGBT propagandasına dur de” yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşte yer alan oyuncu Burak Haktanır, “Toplumdaki duyarlılığı arttırmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Rabia Şenol
04:00 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
LGBT dayatmasına “Dur” diyen aileler Saraçhane'den Beyazıt’a yürüdü.

LGBT dayatmasına “Dur” diyen aileler Saraçhane'den Beyazıt’a yürüdü.

LGBT propagandasına karşı tepkileri duyurmak amacıyla İstanbul’daki Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda “Büyük Aile Buluşması” düzenlendi. 200'den fazla sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Büyük Aile Platformu'nca ikincisi düzenlenen buluşma, “Çocuklarımız, Ailemiz, İnsanlık için LGBT Propagandası Yasaklanmalıdır” sloganıyla gerçekleşti. Katılımcılar “Sosyo kültürel teröre dur de”, “Aile sorunun değil, çözümün adresi”, “Aile hedefte başını çevirme”, “Sanat dünyasında LGBT propagandasına dur de” yazılı dövizler taşıdı.


DAYATMAYA KARŞI

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, “Biz çocuklarımız, ailemiz, insanlık için buradayız. Büyük aile buluşmamızın amacı LGBT propagandasının yasaklanması. Çocuklarımızın cinsiyetlerini değiştirmesini, gençlerimizin zihinlerinin bulandırılmasını istemiyoruz” dedi. Her alanda, ulusal kanallarda, dizilerde, tüm yapımlarda LGBT'nin özendirildiğini kaydeden Eryılmaz, “Artık fıtrata ve insanlığa ters olan, aile yapısını bozan bu yapının karşısında durma vaktidir. LGBT dayatmasına son verilmesini, propagandasının da yasaklanmasını istiyoruz” diye konuştu.


TEPKİ OLMAYINCA PROPAGANDA ARTIYOR

Saraçhane'deki Büyük Aile Buluşması'na sanat dünyasından da destek vardı. LGBT dayatmasına mutlaka tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan oyuncu Burak Haktanır, “Bu propagandayı bu millete dayatanlar, tepki olup olmadığını test ediyor. Tepki görmedikçe propagandalarını daha da arttırıyor. Toplumdaki duyarlılığı arttırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Biz propaganda ve dayatmaya karşıyız. Şahıslarla işimiz yok. Bizim onların arkasındaki küresel güçlerle derdimiz var. Nesillerimizi LGBT dayatmasına teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.


BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

LGBT dayatmasına “Dur” diyen aileler, konuşmaların ardından Saraçhane’den Beyazıt’a yürüdü. Programa katılanlar da ailenin korunması için burada olduklarını söyledi. Bursa’dan 500 kişiyi yürüyüş için İstanbul’a getirdiğini söyleyen Emine Rodoplu, “Gençlerimiz sahipsiz değil. Onlar çocuklarımızı elimizden almak için dört koldan saldırırken, biz de onlarla mücadele edeceğiz. Bizleri uyuyor sanmasınlar, her daim diriyiz. Evlatlarımızı ve nesillerimizi korumak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Aile kurumunu yaşatmak hepimizin boynumuzun borcu” dedi.


Büyük Aile Platformu'ndan LGBT propaganda ve dayatmasına tepki: Aile ocağımıza el uzatamayacaklar
Büyük Aile Platformu'ndan LGBT propaganda ve dayatmasına tepki: Aile ocağımıza el uzatamayacaklar

İstanbul'da 200’den fazla sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Büyük Aile Platformu, bugün saat 15.00'te ikinci kez bir araya gelerek LGBT dayatmasına karşı Saraçhane Parkı'nda 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüşü' düzenlendi. 'Çocuklarımız İçin, Ailemiz İçin, İnsanlık İçin' sloganıyla gerçekleşen etkinlikte yapılan basın açıklamasında, LGBT lobisinin her türlü dini, milli, kültürel, ailevi değerlere hakaretler savurduğuna vurgu yapıldı. LGBT lobisinin bireysel hak ve özgürlükler arkasına saklanarak Batı ülkelerinde pedofiliye alan açtığı belirtilen açıklamada, "Dün gökkuşağımızı çalanlar, bugün insanlık onurumuzu çalamayacaklar. Aile ocağımıza da sancağımıza da el uzatamayacaklar. İzin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, TBMM'nin LGBT propaganda ve örgütlenmesini yasaklayacak bir yasa çıkarması gerektiğine dikkat çekildi.

#Büyük Aile Buluşması
#LGBT dayatması
#İstanbul
#Saraçhane
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