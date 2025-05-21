Çay ocağında otururken bıçaklı saldırıya uğradı

Çanakkale'de, M.A., bir çay ocağında oturduğu sırada husumetlisi Ç.A. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

İddiaya göre çay ocağında oturan M.A., o sırada bölgeden geçen ve husumetlisi olduğu öğrenilen Ç.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.