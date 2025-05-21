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Çay ocağında otururken bıçaklı saldırıya uğradı

Çay ocağında otururken bıçaklı saldırıya uğradı

20:3621/05/2025, Çarşamba
DHA
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Çay ocağında gerçekleştirilen saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Çay ocağında gerçekleştirilen saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de bir vatandaş, çay ocağında oturduğu sırada husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerine teslim oldu.

Çanakkale'de, M.A., bir çay ocağında oturduğu sırada husumetlisi Ç.A. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Demircioğlu Caddesi üzerinde bir çay ocağında meydana geldi.

İddiaya göre çay ocağında oturan M.A., o sırada bölgeden geçen ve husumetlisi olduğu öğrenilen Ç.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin müdahalesi sonucu saldırgan etkisiz hale getirildi. M.A. ise ihbarla olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ç.A. polis ekiplerine teslim oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



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