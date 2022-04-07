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İSTANBUL

Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verildi.

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Haber Merkezi DHA
Cemal Kaşıkçıya ne oldu?
Cemal Kaşıkçı

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı verilerek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.

İstanbul konsolosluğunda sır ölüm

Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar, eski genel müdür ve el-Arab News Channel'ın önceki genel yayın yönetmeni Cemal Ahmed Kaşıkçı, 18 Eylül 2017'de Suudi Arabistan'dan kaçtı ve düzenli olarak ülkesi Suudi Arabistan ve Muhammed bin Selman hakkında eleştirel yazılar yayınladı. 2 Ekim 2018'de, evlilik amacıyla gerekli belgeleri almak için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdiği belirlenen Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamadı. Dışarıda Kaşıkçı'yı bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz, konsolosluk kapısının kapanmasından sonra polise Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu yönünde şikayette bulundu.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 3 yıl geçti
GÜNDEM
Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 3 yıl geçti
  • 2 Ekim 2018'de Kaşıkçı'dan, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir haber alınamaması üzerine gözaltına alındığı veya öldürüldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı.

'Kameralar bozuktu' iddiası

3 Ekim 2018'de Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığını söylemesine rağmen Türk yetkililer Kaşıkçı'nın içeride bulunduğunu ve hala kayıp olduğunu ifade etti. Yetkililerin Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığına dair kamera kaydı görüntülerini talep etmelerinden sonra Suudi makamları Reuters'a, kamera kayıtlarının çalışmadığını ifade etti.

Adalet Bakanlığından 'Kaşıkçı' kararı: Davanın Suudi Arabistan'a devri uygun bulundu
GÜNDEM
Adalet Bakanlığından 'Kaşıkçı' kararı: Davanın Suudi Arabistan'a devri uygun bulundu

Türkiye'nin ortaya koyduğu deliller

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik bir infaz timi tarafından öldürülmesi hafızalardaki tazeliğini koruyor. Riyad yönetimi önce inkar yolunu seçti. Ancak Türkiye'nin ortaya koyduğu deliller ve yürüttüğü etkin diplomasi işe yaradı. 18 gün sonra cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

Üst düzey isimlere dokunulmadı

Suudi Arabistan, olaya karışanların Türkiye'de yargılanmasına yönelik taleplere olumsuz yanıt verdi. Basına kapalı, şeffaflıktan uzak bir yargılama süreci başlattı. Ancak olayda sorumluluğu olduğu düşünülen üst düzey isimlere dokunulmadı.

Cemal Kaşıkçı davasında dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesi talep edildi
GÜNDEM
Cemal Kaşıkçı davasında dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesi talep edildi
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