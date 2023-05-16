|
Gündem

CHP'li Belediye Başkanının eşinden skandal paylaşım: Atatürk yanlış milleti kurtarmış!

Seçim sonuçlarını hazmedemeyip halkı küçük gören CHP zihniyeti bir bir ortaya çıkıyor. CHP'li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer "Atatürk yanlış milleti kurtarmış” diyecek kadar da ileri gitti.

18:24 . 16/05/2023 Salı
Diğer
CHP'li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer.

CHP'li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark attığı, TBMM'de de Cumhur ittifakının üstün olduğu tablo bazı kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor.

Seçimde ilk sonuçların alınmasının ardından
“George Orwell’ın ‘Zeki bir insana en büyük işkence, cahillerin tercih ettiği düzende yaşamaktır’ dediği yerdeyim”
paylaşımı yapan CHP'li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer, hatasını anlayıp, pişman olmak şöyle dursun,
“Atatürk yanlış milleti kurtarmış”
diyerek, sosyal medyada ikinci skandalını patlattı.

"DEPREMZEDELER ÇADIRDA YAŞAMAYI SEVMİŞ"

Ermenistan ve Yunanistan’ın bile şefkat elini uzattığı depremzedelere yapılan yardımları ise başlarına kakan Dinçer’in dilinden gençler de nasibini aldı. Manşet Aydın'da yer alan habere göre Dinçer, “Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL’yi fazla bulmuş… Depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş… Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış… Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş… Bu hayatı hak ediyorlarmış… Ne diyeyim; Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış” diye mesaj paylaştı.





#Depremzede
#CHP
#Çine Belediye Başkanı
#Enver Salih Dinçer
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları