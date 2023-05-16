CHP'li Belediye Başkanının eşinden skandal paylaşım: Atatürk yanlış milleti kurtarmış!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark attığı, TBMM'de de Cumhur ittifakının üstün olduğu tablo bazı kesimleri rahatsız etmeye devam ediyor.

Ermenistan ve Yunanistan’ın bile şefkat elini uzattığı depremzedelere yapılan yardımları ise başlarına kakan Dinçer’in dilinden gençler de nasibini aldı. Manşet Aydın'da yer alan habere göre Dinçer, “Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL’yi fazla bulmuş… Depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş… Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış… Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş… Bu hayatı hak ediyorlarmış… Ne diyeyim; Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış” diye mesaj paylaştı.