DEAŞ’ın katliam planı

MİT ve diğer istihbarat birimleri saldırı içinde olan DEAŞ militanlarını başarılı bir operasyonla ele geçirdi. Örgütün Afganistan’daki merkezi sözde Horasan Vilayeti lideri sözde Abu Munzir kod adlı terörist tarafından İstanbul’daki İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan dünyasına ait hedeflere yönelik saldırı yapılması talimatı verildiği tespit edildi. İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekipleri, teröristlerin izlerini sürdü. Saldırı için görevlendirilen teröristlerin İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile yakınlarındaki kiliselerde keşif yaptığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda DEAŞ’ın saldırıları organize etmesi için Tacikistanlı Mahmud kod adlı Abdulmusaır Gulboev’i görevlendirdiği ortaya çıkarıldı.

HÜCRE EVLERİ TESPİT EDİLDİ

Türkiye’ye Kırgizistan’da yaptırdığı Farkhod Safarov adına düzenlenmiş sahte pasaportla giriş yapan Abdulmusaır Gulboev’in DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) ve sözde Mâverâünnehir/Transoxiana Vilayeti’nin Türkiye’deki sorumlusu olduğu belirlendi. Gulboev’in DEAŞ’ın Afganistan’daki yapılanmasına Türkiye üzerinden eleman temin ettiği tespit edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gulboev’in irtibatta olduğu herkesi takibe aldı. Gulboev’in Esenler, Sultanbeyli, Pendik ve Sultangazi’deki örgüte ait hücre evleriyle irtibatını belirleyen polis, hücre evlerini fiziki takibe aldı.

PLANLAYICI DA YAKALANDI

4 ilçede belirlenen hücre evlerine baskın yapan ekipler 9 DEAŞ’lıyı gözaltına aldı. Teröristlerden bazılarının DEAŞ’ın Afganistan yapılanmasına katılmak için Türkiye’ye geldiği ve hücre evlerinde beklediği tespit edildi. Aksaray’daki bazı otellere de baskın yapan ekipler örgütün Afganistan yapılanmasına katılmak için bekleyen 5 DEAŞ’lıyı daha yakaladı. Gulboev’in irtibatta olduğu DEAŞlıları yakalayan polis, bu defa da Abdulmasaır Gulboev’i yakalamak için harekete geçti. Maltepe’de belirlenen adrese baskın yapan ekipler Gulboev’i yakaladı. Sorgulanan Gulboev, DEAŞ’ın saldırı planlarını itiraf etti. Gulboev, 2022’de İstanbul’da tutuklanan Abu Maymuna kod adlı teröristin yerine DEAŞ tarafından görevlendirildiğini ve Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Almanya’da mahkeme FETÖ’cülere izin vermedi

Almanya’da Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Almanya’ya kaçan karı koca avukatların, Türk hukukuna göre Almanya’da avukatlık yapamayacaklarına hükmetti. Davacı avukatların Köln Barosunun onay vermemesi üzerine konuyu önce eyalet mahkemesine, oradan sonuç alamayınca Yargıtaya taşıdıkları belirtildi. Yargıtay, davacı avukatların talebine verilen önceki mahkeme kararının, Almanya’daki avukatlık mesleği düzenlemelerine uygun olduğuna ve anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. FETÖ yapılanmasını terör örgütü olarak kabul etmeyen Almanya mahkemesinin kararında, avukatlar için “Gülen Ağı mensubu” oldukları ifadeleri yer aldı.







