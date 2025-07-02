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Denizli'de acı olay: Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'de acı olay: Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

09:122/07/2025, Çarşamba
IHA
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Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ali Tatık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ali Tatık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde traktöre römork takarken traktörün hareket etmesi sonucu altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Denizli'deki olay, Beyağaç ilçesi Kızılcaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde traktöre römork takarken traktörün hareket etmesi sonucunda Ali Tatık (74) altında kaldı. Durumu gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ali Tatık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Ali Tatık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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