Denizli'de acı olay: Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'deki olay, Beyağaç ilçesi Kızılcaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin önünde traktöre römork takarken traktörün hareket etmesi sonucunda Ali Tatık (74) altında kaldı. Durumu gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.