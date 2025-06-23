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Kocaeli'de traktör devrildi: Bir kişi yaralandı

Kocaeli'de traktör devrildi: Bir kişi yaralandı

22:3623/06/2025, понедельник
AA
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Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Suadiye Mahallesi'nde Davut D. idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bariyer ile traktör arasında sıkışan sürücü, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hastaneye kaldırıldı.

Suadiye Mahallesi dağ yolu mevkisinde Davut D. (59) idaresindeki 41 AK 975 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bariyer ile traktör arasında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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