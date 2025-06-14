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Traktör ile römork arasına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti

Traktör ile römork arasına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti

18:0314/06/2025, Cumartesi
AA
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Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. (Foto: Arşiv)
Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. (Foto: Arşiv)

Diyarbakır'da tamir için sanayi sitesine getirilen traktörün hidroliği ile römorku arasında sıkışan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilmeyen traktör, tamir için ilçedeki sanayi sitesine getirildi.

Traktöre yaklaşan İ.D. (28) aracın hidroliği ile römork arasında sıkıştı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan İ.D'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.




#Diyarbakır
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