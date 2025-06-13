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Diyarbakır'da muhtarlar derneği başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Diyarbakır'da muhtarlar derneği başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

22:5113/06/2025, Cuma
IHA
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Murat Ateş'in hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Murat Ateş'in hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan eski muhtar ve Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Aşağı Çarşı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan eski muhtar ve Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



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