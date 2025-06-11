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Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralandı

Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralandı

22:1711/06/2025, Çarşamba
IHA
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Kuzenini öldüren şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kuzenini öldüren şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da bir kişi, tartıştığı iki akrabasını silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba, hayatını kaybederken; oğlunun tedavisi sürüyor. Emniyet güçlerinin olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Işıklar Mahallesi'nde R.A., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı halasının oğlu Ş.S. (57) ile oğlu R.S'yi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Ş.S. hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi devam ediyor.

Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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