Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: Dört kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın çıktı. 38 kişinin tahliye edilmesinin ardından bazı vatandaşlar şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, hastaneye kaldırılan 17 kişiden dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangında dört kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanın oluştuğu binadan 38 vatandaş tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı.
İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.
İkisi çocuk üç can kaybı
Ancak yangın faciasından acı haber geldi.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.