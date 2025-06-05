Kurban Bayramı'nda araç kiralamada 'boş senet' uyarısı

"Araçların yaşı 10 veya 15 yaş olabilir. Bunları kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bayiliklerden araç almaktansa 3-5 lira fazla verirsiniz kurumsallardan araç alırsınız, sizin ve aileniz için en doğru olanı budur. Hem tatil hem bayram çok yoğun olduğumuz bir dönem araçları yetiştiremiyoruz. Filo olarak gerekli rezervasyonları haftalar öncesinden bitirdik. Şu an arayanlara maalesef rezervasyon veremiyoruz. Bu tür rezervasyonlar için bir hafta öncesinden aramaları lazım ki araç bulabilsinler. Şu an 30 aracımız var. Hepsi hemen hemen kirada, kirada olmayanlar da rezervasyonlu. Minimum 2 bin TL'den başlıyor 5 bin TL'ye kadar"