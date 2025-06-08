Diyarbakır'da anne ve üç çocuğunu öldüren yangın: Müteahhit ve denetim firması sahibi tutuklandı

Diyarbakır’da 13 katlı binada çıkan yangında Bircan Çavdar ile 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. Soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden müteahhit Mehmet Aras ve yapı denetim firması sahibi Barış Ceylan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.
Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda önceki gün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında dün binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisi gözaltına alınmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İki zanlıya tutuklama
Soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden müteahhit Mehmet Aras ve yapı denetim firması sahibi Barış Ceylan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'ta bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda, 5 Haziran'da akşam saatlerinde yangın çıktı.
Elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendirilen yangın sırasında merdiven boşlukları dumanla kaplandı.
İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile bina sakinleri tahliye edildi.
Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 17 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan kişilerden anne ve üç çocuğu hayatını kaybetti.
Anne ve çocuklarının cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından baba Süleyman Çavdar ve yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, 6 Haziran'da Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.