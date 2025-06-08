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Diyarbakır'da nefes kesen operasyon: 50 şahıs kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır'da nefes kesen operasyon: 50 şahıs kıskıvrak yakalandı

15:048/06/2025, Pazar
IHA
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Diyarbakır.
Diyarbakır.

Diyarbakır'da Mayıs ayında yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 497 şüpheliden 50'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mayıs ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 497 şüpheli yakalandı.

Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 50 şüpheli tutuklandı.

Yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 58 kilo 367 gram skunk maddesi, 5 Kilo 626 gram esrar ve türevleri, 93 kilo 366 gram metamfetamin maddesi, bin 14 adet sentetik ecza maddesi, 939 gram kokain maddesi, 338 adet extacy maddesi, 45 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) hammaddesi, 6 gram eroin maddesi ve 62 bin 488 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



#Diyarbakır
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