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Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

16:5911/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
IHA
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu
Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Yapılan üst aramasında 11 parça halinde 41,86 gram metamfetamin, 1,21 gram sentetik kannabinoid, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanmak için kullanılan cam aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Armutlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.


Otomobildeki O.G, G.D. ve F.Z. gözaltına alındı. F.Z'nin üst aramasında 11 parça halinde 41,86 gram metamfetamin, 1,21 gram sentetik kannabinoid, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanmak için kullanılan cam aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Derinleştirilen araştırmada ele geçirilen uyuşturucu maddelerin aynı gün şehir dışından F.Z. ve B.A. tarafından 34 plakalı araçla getirildiği tespit edildi.


Araç ruhsat sahibi A.C.K. ve B.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerden G.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen O.G. ve A.C.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. B.A. ve F.Z. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Yalova
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#Yalova Emniyet Müdürlüğü
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