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Didim'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Didim'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

10:495/06/2025, الخميس
G: 5/06/2025, الخميس
IHA
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Aydın'da sentetik hap ele geçirildi.
Aydın'da sentetik hap ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli de yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda A.O. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 50 gram sıkıştırılmış esrar maddesi, 219 adet sentetik uyuşturucu madde, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

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